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Известный режиссер, актер и продюсер Михаил Ефремов 10 ноября 2023 года отпраздновал 60-летний юбилей. За время своей творческой карьеры Ефремов успел сыграть 190 ролей в кино и принять участие в 24 театральных постановках. Вспоминаем 5 самых ярких ролей актера, празднующего свой юбилей в исправительной колонии №4 УФСИН России по Белгородской области, где он отбывает заключение за смертельное ДТП.

Впервые главную роль актер Михаил Ефремов получил в фильме «Когда я стану великаном», снятом в 1979 года, где он сыграл школьника-поэта. Подросток пишет стихи своей возлюбленной, однако их присваивает себе главный красавчик класса, который ухаживает за той же девушкой.

В 1988 году Михаил Ефремов сыграл в экранизации произведений Пушкина «Благородный разбойник Владимир Дубровский». В популярном сериале «Граница. Таежный роман» (2000 год) о жизни семей советских военнослужащих в военном городке, расположенном на границе с Китаем, актер сыграл роль Алексея Жгута – пьющего и слабохарактерного старшего лейтенанта, друга главного героя Ивана.

В 2004 году актер снялся в роли друга главного героя в картине «Слушатель», которая рассказывает историю назначенного на «должность» козла отпущения человека. В ремейке Никиты Михалкова «12 разгневанных мужчин» Ефремов исполнил роль оптимистичного артиста, который пытается внести разнообразие в затянувшееся судебное слушание при помощи юмора.

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