Популярный актер Александр Петров опубликовал на своей страничке в социальной сети стихи поэтессы Шахназ Сайн. В комментариях фанаты актера предположили, что в стихотворной форме артист ответил на пост своей коллеги по фильму «Текст» Кристины Асмус о «ранимом друге».

«Все бумерангом, господа. Все бумерангом отражается. Если плюете в чью-то спину, это, несомненно, возвращается», – процитировал стихотворение Петров.

Актриса Кристина Асмус ранее заявила, что один ее «ранимый друг» пытается убедить продюсеров отказаться от сотрудничества с ней. При этом артистка написала, что этот «друг» также отписался от нее в социальных сетях. Фанаты предположили, что речь идет об актере Александре Петрове, у которого в подписках нет Асмус.