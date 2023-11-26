Промышленная зона в Авдеевке, которую с 2014 года удерживали боевики ВСУ, перешла под контроль российских военных. Об это рассказали военные корреспонденты Юрий Котенок и Александр Сладков.

Первый отметил, что противника выбили из промзоны у железнодорожной станции «Ясиноватая-2» пехотинцы, танкисты и артиллеристы при поддержке авиации, которые действовали очень слаженно и грамотно. Они не оставили противнику не единого шанса удержать промку. Сами российские военные обошлись минимальными потерями, заявил военкор.

Александр Сладков, прокомментировавший освобождение промзоны, отметил, что российские военные совершили настоящий подвиг, так как территория была одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Авдеевке. Теперь позиции противника заняты ВС РФ.