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Врач-токсиколог Михаил Кутушов в своем Телеграм-канале рассказал о причинах сгущения крови в организме человека. По словам специалиста, кровь становится гуще, если в рационе питания не хватает белков. В результате сгущения крови развивается варикоз, тромбофлебит, стенокардия, инфаркт и многие другие заболевания. Об этом сообщает издание RG.ru.

Доктор подчеркнул, что в еженедельный рацион стоит включать нежирные сорта мяса – в идеале мясо птицы. Также стоит употреблять кисломолочные продукты, яйца и морскую рыбу.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова также напомнила, что белковую пищу следует включать в каждый прием пищи. По ее словам, привычка есть кашу по утрам не является полезной. К блюду стоит добавлять мясо, сыр, яйцо.

Можно и вовсе убрать кашу из утреннего приема. Можно съедать бутерброды из цельнозернового хлеба с вареным яйцом. Также можно в качестве завтрака есть яичницу или омлет в сочетании с овощами. Специалист рекомендует готовить омлет на пару или в духовке без использования масла.

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