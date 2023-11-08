Жители больших городов часто сталкиваются с симптомами повышенной утомляемости, слабости, сонливости, сниженной концентрации внимания, тревожности и бессонницы. Однако, как сообщила врач-эндокринолог из клиники «СМ-Клиника» Мария Худякова в интервью «Газете.Ru», эти проявления могут быть вызваны не только интенсивным образом жизни, но также нарушениями в работе щитовидной железы.

Врач также отметила, что ряд проблем, связанных с репродуктивной системой, такие как снижение потенции, уменьшение либидо, нарушение менструального цикла, а также желудочно-кишечные расстройства в виде запоров или поносов, сухость кожи и выпадение волос, могут также быть вызваны нарушениями в работе гормональной системы.

По мнению специалиста, даже если человек ведет здоровый образ жизни, правильно питается, высыпается не менее 7 часов в ночь и соблюдает режим труда и отдыха, и симптомы все равно продолжают беспокоить, это становится основанием обратиться к врачу. Худякова подчеркнула важность сдачи скринингового теста на тиреотропный гормон (ТТГ), чтобы установить, действительно ли проблемы связаны с щитовидной железой, или же они вызваны другими факторами, такими как образ жизни.