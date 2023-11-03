Головная боль часто связана с состоянием позвоночника и мышц шеи, пояснил реабилитолог Владимир Бондаренко в беседе с радио Sputnik. По его мнению, многие люди могут избавиться от этого недуга без применения лекарств.

Причина головной боли часто заключается в проблемах с шейным и грудным отделами позвоночника, а также в дисфункции длинных мышц шеи, которые присоединяются к затылочной области. Многие люди, страдающие от головной боли, испытывают спазмы мышц, что делает плечи «каменными», пояснил врач.

Бондаренко уточнил, что проблемы с мышцами могут привести к нарушению венозного оттока из головы, что, в свою очередь, увеличивает внутричерепное давление. Это может сделать человека более чувствительным к стрессам, изменениям погоды, нарушениям сна и даже плохому настроению. Однако для точного выявления причины головной боли важно обратиться к врачу.

Врач советует начать с МРТ шейного и грудного отделов позвоночника, а затем провести обследование сосудов. После получения результатов исследований врач может назначить лечение. Однако специалист считает, что не следует сразу же прибегать к применению препаратов от головной боли, так как можно попробовать избавиться от нее и без них.