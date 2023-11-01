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Кофе содержит большое количество природных антиоксидантов, способных защищать клетки организма от повреждений. Однако для получения максимальной пользы от напитка для здоровья не стоит выпивать больше 2-3 чашек кофе в день. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

«Это мощный природный антиоксидант – хлорогеновая кислота. А также тригонеллин, который оздоравливает сосуды и обладает капилляропротекторным действием. Максимально сохранить полезные свойства кофе поможет щадящий режим обжарки», – отметил доктор.

По словам Белоусова, сам по себе кофеин при отсутствии видимых противопоказаний не представляет опасности для здоровья человека. Но в случае, когда человек страдает гипертонией или нарушением сердечного ритма лучше воздержаться от употребления кофе. Также людям страдающим мочекаменной болезнью стоит следить за объемом выпитого кофе, чтобы не допустить обострения заболевания.

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