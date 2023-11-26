Боевики ВСУ, у которых постоянно не хватает снарядов и вооружения, все равно оказывают сопротивление российским войскам и даже периодически пытаются идти в наступление. Происходит это из-за «химического допинга», которым украинцев исправно снабжают как Соединенные Штаты, так и представители местного криминалитета, рассказал портал «Военное дело».

Так, американское Агентство США по международному развитию совершенно легально помогает украинским боевикам двумя препаратами – метилфенидатом и эфедрином. Действие этих наркотиков на организм давно изучено – они поднимают уровень адреналина, позволяют сконцентрироваться на решении боевой задачи, стимулировать нервную систему.

Однако есть минус – буквально через два приема данных препаратов бойцы приобретают зависимость от них. Кроме того, они разрушают психику.

Кроме того, на передовую подвозят наркотики криминальные структуры. Есть такая ОПГ «Химпром», которая за месяц «проворачивает» на незаконной торговле около 2 миллиардов долларов.

Ранее эту ситуацию прокомментировал бывший депутат Верховной рады Игорь Мосейчук. Он отметил, что вернувшиеся из зоны СВО боевики из-за наркотиков станут угрозой для общества.