В конце текущего года в распоряжении российского флота появятся опытные образцы надводных дронов для тестирования в реальной боевой обстановке. В 2014-м они пойдут в серийное производство и ВСУ столкнутся с новой серьезной проблемой, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он пояснил, что эти морские беспилотники станут не первыми в распоряжении ВС РФ, однако они будут производиться серийно в больших количествах. Благодаря этому появится возможность перекрыть Киеву возможность перевозить на грузовых судах западное оружие и боеприпасы для украинской армии.

Дроны скорее всего будут практически плоскими, что позволит обеспечить их малозаметность. Но при этом они смогут нести до 600 килограммов полезной нагрузки.

Дальность действия составит 200 километров, чего вполне достаточно для атак на вражеские суда с оружием, а скорость сможет достигать 80 километров в час.