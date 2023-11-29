Танк Leopard 1A5 представляет собой устаревшую модель боевой машины, не оснащенную динамической защитой и имеющую очень слабую броню. Так военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал уничтожение российскими военными этой техники ВСУ.

По словам аналитика, немцы даже не скрывают, что Leopard 1A5 давно устарел во всех отношениях. В Германии эти боевые машины никому уже не нужны, а тратиться на их утилизацию не очень хотелось. Поэтому танки отправили на Украину.

Ранее в Сети появилось видео, как танк Leopard 1A5 44-й бригады ВСУ уничтожается российскими артиллеристами. Американское издание Forbes написало, что боевая машина превратилась в простую мишень для ВС РФ, как только появилась из укрытия. В результате украинские боевики смогли использовать подаренный Берлином танк всего две недели.