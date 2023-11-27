Российская военная техника специально разрабатывалась для эксплуатации в условиях низких температур. Поэтому она функционирует устойчиво и стабильно независимо от погоды, рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что морозоустойчивость – одно из неоспоримых преимуществ российской техники перед западной, используемой ВС Украины. Но при этом не следует забывать о соответствующем обслуживании боевых машин.

Так, в них применяются специальные смазочные материалы, которые не застывают даже на сильном морозе. Если же использовать обычное масло, это приведет к остановке техники и выходу из строя двигателя.

Кнутов рассказал «Ленте.ру», что российские военные всегда занимаются подготовкой боевых машин к зиме, что дает возможность обеспечивать их безупречную работу в любую погоду.