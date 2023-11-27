В ходе конференции по космосу в Северной Ирландии майор американских ВВС Джереми Грюнерт, представляющий Корпус военных адвокатов заявил, что Россия имеет полное право уничтожать спутники Starlink. ВСУ используют их для военных целей, поэтому они являются вполне легальными целями для российских войск, передает агентство ТАСС.

Грюнерт объяснил, что согласно правилам и законам ведения боевых действий нельзя атаковать гражданские объекты. Но только в том случае, если они не обеспечивают одной из сторон преимущество.

Эксперт напомнило Второй мировой, когда железные дороги и мосты были уничтожены войсками союзников перед высадкой в Нормандии. Тогда они обеспечивали немцам преимущество и, что вполне логично, подверглись бомбовым ударам.

Россия точно также может уничтожать американские спутники, так как они обеспечивают преимущество Киеву. Что бы там ни говорили американские аналитики, ВСУ используют космические аппараты в военных целях, а значит, РФ может ликвидировать их в полном соответствии с правилами и законами ведения боевых действий.