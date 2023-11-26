Планы массированного удара беспилотниками по регионам России разрабатывало Главное управление разведки при Генштабе ВСУ. Об этом сообщило киевское издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Начало атаки было намечено на 3:30. Завершились пуски дронов около 9:20.

Минобороны России рассказало подробности об атаке. В 4:46 одиннадцать украинских БПЛА были уничтожены над Брянской, Калужской, Тульской и Московской областями.

После 6 часов утра Киев попытался атаковать те же регионы, но 9 беспилотных аппаратов удалось уничтожить дежурным силам ПВО.

Еще 4 дрона самолетного типа противовоздушная оборона сбила в уже упомянутых Тульской и Брянской, а также в Смоленской областях в половине десятого.

Примерно в 11:00 Киев задействовал еще и две переделенные для ударов по наземным целям ракеты ЗРК С-200, но их также уничтожила ПВО.