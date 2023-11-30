Украинские медиаресурсы продолжают сообщать о «плацдарме» у Крынок в Херсонской области. Именно отсюда ВСУ якобы собираются начать «мощное наступление» на левом берегу Днепра. Портал «Военное обозрение» опубликовал фото этого самого «плацдарма».

На снимках хорошо видно, что от села Крынки остались только руины. На каждом шагу там встречаются воронки, напоминающие кратеры на Луне. Где именно скрываются боевики ВСУ, сказать сложно.

ВС РФ удерживают Крынки под огневым контролем и отлично видят любые попытки высадки десанта. По нему моментально открывается огонь. Но Киев продолжает отправлять все новые подразделения морпехов для «расширения плацдарма».

Ситуация в полностью уничтоженном населенном пункте, превратившимся в лунный пейзаж, показывает, что для Киева по-прежнему важна картинка, которую можно показать Западу. Жизни военнослужащих, которым даже негде укрыться от артиллерийских снарядов, его давно не интересуют.