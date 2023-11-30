Авдеевка по-прежнему привлекает к себе самое пристальное внимание, однако каких-либо новостей и прорывных событий на этом направлении нет.

Российские ВС растягивают украинские резервы, а также медленно, но достаточно уверенно сжимают кольцо вокруг Авдеевки.

«Удушаем, пытаемся задушить гарнизон», — рассказал о ситуации вокруг Авдеевки военный корреспондент Александр Сладков.

Также он отметил, что ведется напряженная работа по налаживанию поставок в зону СВО оружия и боеприпасов, что в итоге приводит к достаточно хорошим результатам. Ресурсы, имеющиеся в распоряжении ВС РФ, значительно превосходят технологически западные, причем Россия, в отличие от Украины, не зависит от внешних поставок.