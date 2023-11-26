Груды металла, в которые превращается хваленая западная бронетехника, пригодиться после завершения специальной военной операции. Российские металлургические заводы будут переплавлять их в огромных объемах, рассказал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он показал видеозапись с уничтоженной техникой натовского образца под населенным пунктом Работино в Запорожской области. Это село было одной из целей контрнаступления ВСУ, однако прорвать линию обороны ВС РФ противнику так и не удалось.

Ранее американское издание Forbes написало, что нет никакого смысла поставлять на Украину дорогостоящую технику и вооружение. Без грамотного руководства Вооруженными силами и штабных офицеров боевые машины не помогут Киеву добиться хоть каких-то результатов.