Переход Авдеевской промзоны под контроль ВС РФ дает им не только «ключ» к освобождению Авдеевки, но еще и психологическое преимущество. Моральный дух противника низок как никогда, что подтверждается многочисленными видеообращениями целых подразделений ВСУ, рассказал порталу «Военное дело» военкор Евгений Лисицын.

Он отметил, что видео, на которых боевики жалуются командованию на неспособность удерживать Авдеевку, облетело весь интернет. Сейчас, после потери промзоны, противник будет подавлен еще больше.

Военный корреспондент также отметил успешные действия ВС РФ под Артемовском, где уже заняты новые выгодные позиции у Андреевки и в Клещеевке, а также в Херсонской области. Там ВСУ уже перестали говорить о расширении плацдармов у Крынок и железнодорожного моста, так как российские военные активно перешли в наступление.