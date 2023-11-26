Российские ВС преодолели упрямое сопротивление ВСУ и взяли под контроль Авдеевскую промзону у железнодорожной станции Ясиноватая-2. Военный корреспондент Юрий Котенок отмечает, что это один из наиболее укрепленных районов города, который 8 лет находился под оккупацией ВСУ.

«Ни промышленные здания и подвалы, ни многолетние укрепления, ни кассетные боеприпасы, которые враг сыпал десятками тысяч, ни численное превосходство, не смогли помочь ему удержаться в этом укрепрайоне», – дополняет военкора телеграм-канал «НгП раZVедка».

Еще один военный корреспондент Александр Сладков считает освобождение промзоны Авдеевки настоящим подвигом российских военнослужащих. Ранее он также отмечал, что переход города под контроль ВС РФ позволит оттеснить боевые действия от Донецка, Ясиноватой и Горловки.