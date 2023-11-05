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Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, более известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, во время исполнения своего хита «Я русский» на концерте в Санкт-Петербурге нажал на символичную «красную кнопку» в черном чемоданчике. Трансляция концерта шла по «Первому каналу».

Во время исполнения хита «Я русский» на сцену к певцу поднялся мужчина похожий на телохранителя в солнцезащитных очках и строгом костюме черного цвета с чемоданчиком в руках. Он подошел к певцу и открыл чемоданчик, внутри которого оказалась красная кнопка. Одновременно со словами «Я русский» певец нажал на красную кнопку. После этого на сцене вспыхнули яркие огненные фейерверки.

Напомним, что четвертого ноября на открытии выставки-форума «Россия» певец Ярослав Дронов вместе с хором Российского движения детей и молодежи «Движение первых» исполнили гимн Российской Федерации. Также они вместе исполнили песню «Я русский».

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