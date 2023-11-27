В одной из самых популярных советских кинокартин зрители нашли достаточно нелепый киноляп. Неточность была обнаружена в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» 1979 года.

Фильм и сегодня имеет массу поклонников, пересматривающих из года в год историю трех провинциалок, приехавших в Москву в поисках счастья. Внимательные зрители заметили нелепый киноляп, связанный с использованием одного и того же предмета реквизита в разных сценах картины.

В одной сцене на стене квартиры Георгия, с которым встречалась героиня актрисы Веры Алентовой, висел полосатый ковер. В другой же сцене этот ковер используется в качестве пледа. Им герой Алексея Баталова накрывает героиню во время пикника на природе. Зрители отметили, что это один и тот же реквизит, имеющий характерные цветные полосы.

Фильм «Москва слезам не верит» получил невероятную популярность не только в Советском Союзе, но и за рубежом. В 1981 году картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».