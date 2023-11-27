Украинские военные проигнорировали сообщения о мощном шторме в Черном море и отправили три надводных беспилотника курсом на Крым. В результате дроны оказались потеряны и теперь можно ждать, что их прибьет к берегу.

Кроме того, еще три безэкипажных катера, один из которых Киев получил от Великобритании, исчезли прямо с базы, расположенной в Очакове.

Портал «Военное обозрение» напомнил, что ранее подобная ситуация возникала с морскими минами ВС Украины, сорвавшимися с якорей. Дроны, каждый из которых несет несколько десятков килограммов тротила, не сильно уступают минам.

Сейчас их вполне может прибить к берегу в любом месте, поэтому под угрозой оказалось все Черноморское побережье. В том числе, и страны НАТО. Кроме того, возникла новая опасность для гражданских судов.