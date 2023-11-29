Наталья Подольская могла расстаться с Владимиром Пресняковым-младшим из-за его пристрастия к алкоголю. Об этом рассказал сам певец в беседе с журналисткой Лаурой Джугелия.

Он отметил, что действительно пристрастился к спиртному и очень много пил. Подруги Натальи советовали ей бросать Преснякова из-за этого. Сама Подольская тоже в какой-то момент испугалась и намеревалась расстаться с возлюбленным. Но исполнитель сумел вернуться к нормальной жизни и победить зависимость от алкоголя.

«И сейчас тяжело понимать, что мы могли разойтись в разные стороны», — рассказал в интервью Пресняков.

Певец и Наталья Подольская поженились в 2010 году. Сейчас они воспитывают двоих сыновей – Артемия и Ивана. Также у Преснякова есть сын Никита от первого брака с дочерью Аллы Пугачевой Кристины Орбакайте.