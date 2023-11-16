В адрес певицы Ани Лорак продолжают звучать не слишком лестные отзывы, однако несмотря на это она успешно вернулась на российскую сцену и на телевидение. Портал «Утро.ру» не исключает, что это стало возможным благодаря влиятельным покровителям и обширным связям артистки в шоу-бизнесе.

Так, Лорак устроила гастрольный тур по стране, попала в состав жюри на федеральном канале, а также организовала юбилейный концерт в Москве. Все обвинения в финансировании ВСУ она отметает, но не скрывает, что оказывает помощь пострадавшим в ходе боевых действий украинцам.

Расследование в отношении Лорак быстро прекратили, так как ни жалоб на нее, ни каких-то реальных фактов финансирования ВСУ обнаружено не было.

Журналисты напоминают, что Лорак много лет выступает на российской сцене, поэтому у нее много друзей. Наиболее влиятельными являются фигуристка Татьяна Навка и певец Филипп Киркоров. Но вот участвовали ли они в судьбе исполнительницы и помогали ли ей восстановить репутацию и вернуться на сцену и ТВ, остается загадкой.