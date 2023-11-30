Выборов на Украине не будет до полного завершения вооруженного противостояния. Такой документ подписали все фракции Верховной рады, включая правящую партию «Слуга народа».

Украинский парламент считает невозможным проведение выборов во время боевых действий. Именно поэтому и президент Владимир Зеленский, и депутаты Рады остаются на своих местах, передает РИА Новости.

В парламенте постановили, что выборы могут быть проведены не ранее, чем через шесть месяцев после отмены военного положения.

При этом стоит отметить, что с этой самой отменой президент и Верховная рада могут тянуть время и после реального окончания боевых действий.

Действующее законодательство Украины запрещает проводить выборы во время военного положения, но если бы Зеленский действительно захотел провести голосование, он мог бы провести через парламент поправки в соответствующий закон.