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Исполнитель Валерий Меладзе, находящийся сейчас за пределами России, готов выступить на корпоративах в Москве после новогодних праздников. Одно его выступление обойдется примерно в 12 миллионов рублей (120 тыс. евро).

Кроме того, обязательными к выполнению условиями певца являются оплата авиаперелета, доступа в VIP-зал аэропорта, отель категории «5 звезд» и трансфер. Для себя Меладзе требует автомобиль Mercedes-Benz W222, а дня команды – автобус на 25 мест.

В райдере также изложены требования по суточным – 200 евро для менеджера и 250 для себя лично. В гримерке должны быть 15 стеклянных бутылок «Колы», 2 бутылки 12-летнего виски Macallan, нарезки, чай, кофе и вода.

Ранее также сообщалось, что выступление на корпоративе жены Меладзе Альбины Джанабаевой обойдется в 2,5 миллиона рублей. Она подняла сумму с 850 тысяч на фоне слухов о разрыве отношений с певцом.

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