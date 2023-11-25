В Японии по неизвестным причинам резко снизилось распространение болезни Кавасаки

По данным НКО, изучающего эту загадочную болезнь, с момента начала коронавирусной пандемии количество японских детей, заражающихся синдромом Кавасаки, неожиданно уменьшилось. Источник: The Mainichi.

Этот синдром, открытый педиатром Томисаку Кавасаки в 1967 году, поражает преимущественно детей в возрасте до 5 лет, вызывая воспаление кровеносных сосудов. Дополнительные симптомы могут включать покраснение глаз, ярко-красный язык и красная сыпь по всему телу.

В серьезных случаях болезнь Кавасаки может вызвать образование тромбов в коронарных артериях и кровеносных сосудах, транспортирующих кровь к сердцу, повреждая сердечные мышцы. Такие тромбы образуются примерно у 3% пациентов.

Число японских детей, пораженных синдромом Кавасаки, стабильно росло до пандемии ковида, достигнув примерно 17 000 случаев к 2019 году. Доля страдающих от этой болезни в Японии составляла 370,8 случаев на каждый 100 000 детей возрастом младше 5 лет, что является самым высоким показателем среди всех стран мира.

Согласно анализу, проведенному НКО «Японский исследовательский центр болезни Кавасаки», число пациентов в «Стране восходящего солнца» сократилось до 11 173 человек в 2020-м и оставалось ниже 12 000 в 2021-2022 годах. Уровень заболеваемости синдромом Кавасаки также снизился до 250,6 случаев на 100 000 детей в 2020 году, опустившись ниже 300 случаев впервые за восемь лет. Более того, этот уровень оставался в диапазоне 200 случаев на 100 000 детей на протяжении двух следующих лет.

Изоляция остановила синдром Кавасаки

Несмотря на тот факт, что механизмы возникновения редкого некротизирующего системного васкулита остаются по-прежнему неизвестными, у японских исследователей есть некоторые теории в отношении причин замедления болезни.

Для той части населения Японии, которая стала восприимчивой к синдрому Кавасаки в силу какого-то пока неизвестного фактора, триггером для чрезмерной реакции иммунной системы, из-за которой развивалась болезнь Кавасаки, могло стать воздействие вирусов, бактерий или других микроорганизмов. Основываясь на опросах пациентов, исследователи ранее пришли к выводу, что причина кроется не каком-то конкретной вирусе или микроорганизме.

Директор исследовательского центра Ёсикадзу Накамура, эксперт в области общественного здравоохранения и почетный профессор Медицинского университета Дзичи (г. Мибу, префектура Тотиги), сообщил, что до пандемии в Японии наибольшее количество заболевших синдромом Кавасаки наблюдалось в январе, а затем в августе. Между тем, на Тайване, в Южной Корее и в других регионах большую часть пациентов с этим заболеванием выявляют в начале лета. Сезонные колебания имеют смысл, если только за симптомами стоит несколько микробов, объяснил Накамура.

Он указал на две потенциальные причины снижения заболеваемости болезнью Кавасаки в Японии. Во-первых, усиленные гигиенические меры во время распространения COVID-19, которые значительно снизили случаи сезонного гриппа и возможно остановили распространение микробов или вирусов, вызывающих это синдром у детей. Другая причина – более ориентированный на дом образ жизни с меньшим количеством прогулок.

В некоторых случаях заболевания младенцев синдромом Кавасаки, очевидно, вызываются вирусами или бактериями, передаваемыми от лиц, осуществляющих уход за ними. Также существует вероятность того, что меньшее количество прогулок родителей или других близко проживающих родственников количественно уменьшило возможности для заражения детей этим типом инфекции.

И хотя некоторая доля японцев стала реже обращаться в медучреждения во время пандемии, опасаясь заражения ковидом, считается, что лишь немногие из них при характерных симптомах болезни Кавасаки, таких как постоянная высокая температура и красные, опухшие конечности, не обратились бы за медицинской помощью.

Ёсикадзу Накамура заявил: «Я намерен выяснить и уточнить, какой из двух возможных факторов сыграл важную роль, сравнив изменения числа пациентов с коронавирусом за три года, начиная с 2020-го, с разбивкой масштабов пандемии по регионам Японии. И тогда, возможно, удаться приблизиться к раскрытию причин болезни Кавасаки. Я также хочу выяснить количество больных этим синдромом за 2023 год, поскольку общественная активность японцев претерпевает огромные изменения впервые с начала пандемии».