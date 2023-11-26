В ночь на 26 ноября беспилотники ВСУ атаковали Тульскую область. Два дрона удалось сбить дежурными средствами ПВО, но обломки одного из них попали прямо в жилой многоэтажный дом, рассказал глава региона Алексей Дюмин.

Он сообщил об одном пострадавшем жителе дома, которому оперативно прибывшие на место происшествия медики оказали необходимую медицинскую помощь.

Серьезных разрушений в результате падения обломков дрона нет, однако в нескольких квартирах были выбиты стекла. В ближайшее время будет проведено остекление для устранения последствий атаки.

Ночью более 10 украинских дронов атаковали не только Тульскую, но Брянскую, Калужскую и Московскую области. Все они сбиты силами ПВО.

Фото – кадр из видео, телеграм-канал Mash