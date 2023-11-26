Советская мелодрама «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова вышла в прокат в далеком 1970-м году. При этом популярность картины со временем не падает. Получившая в 1981-м году награду премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» советская картина, казалось бы, уже ничем не может удивить зрителя.

Однако внимательный зритель заметил новый нелепый киноляп, связанный с использованием одного и того же предмета реквизита в нескольких сценах картины в разных «жизненных обстоятельствах». На стене квартиры, где героиня актрисы Веры Алентовой встречается с женатым мужчиной, висит ковер в полоску.

При этом в другой сцене оказывается, что это вовсе не ковер, а самый настоящий плед, которым актер Алексей Баталов заботливо укрывает героиню картины в сцене с пикником на природе. Внимательный зритель может обратить внимание на идентичные характерные разноцветные полосы на ковре и пледе.