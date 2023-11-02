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Американская новостная программа Inside Edition разместила на своем YuoTube-канале сюжет, в котором показала кадры из дома умершего актера Мэттью Перри.

На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, можно увидеть полицию на заднем дворе дома Мэттью Перри. Незадолго до своей смерти актер опубликовал фото из бассейна. Позже тело 54-летнего Мэттью Перри в джакузи обнаружила его ассистент.

На дне бассейна в доме звезды можно заметить изображение летучей мыши, поскольку актер являлся большим поклонником супергероя Бэтмена. В социальных сетях Мэттью даже в шутку называл себя «Мэттменом» по аналогии с любимым персонажем из комиксов.

По предварительным данным, актер умер в результате сердечного приступа. Известно, что в этот день Мэттью Перри как обычно играл в пиклбол, но покинул тренировку раньше сославшись на «усталость».

Напомним, что у звездного актера ранее были проблемы с наркотиками и чрезмерным употреблением алкоголя. Однако в последние годы Мюттью бросил вести разгульный образ жизни и завязал с приемом запрещенных препаратов и алкоголем.

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