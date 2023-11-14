Советский и российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер побывала на концерте Григория Лепса и Тимати в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала StarHit.

Грандиозная вечеринка Big Art Festival, на которой выступали репер Тимати и популярный певец Григорий Лепс, прошла на концертной площадке The Theater Dubai. Концерт российских звезд посетила легендарный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер.

«Легендарный тренер и бывшая жена Алишера Усманова вчера отрывалась на вечере Big Art Festival в Дубае! Лепс и Тимати буквально в клочья разнесли The Theater, но больше всего на Ирину Александровну произвел впечатление трек Lambo», – написал автор Телеграм-канала.

Известный тренер появилась на мероприятии в вечернем платье с пайетками и перьями. Свой образ Ирина Винер дополнила роскошной тиарой и крупными серьгами. Во время выступления Лепса она подарила певцу роскошный букет белых роз.