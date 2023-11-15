В Самаре произошел нестандартный случай. По городу бегала обнаженная женщина. На ней совершенно не было одежды. Женщина себя вела очень буйно. Она пыталась зайти в школу-гимназию, кричала, чтобы люди убегали. Также женщина стучалась в гаражи и припаркованные автомобили.

Инцидент произошел 15 ноября. Очевидцы происходящего вызвали правоохранителей. В беседе с журналистами полицейские рассказали, что эту женщину по итогу увезли на «скорой». По словам одного из очевидцев, на губах у женщины была пена. Причина такого неадекватного поведения женщины на данный момент не известна.

Похожий случай произошел нынешним летом на Ново-Садовой. Обнаженный мужчина попал на видео. Кадры сняли очевидцы, наблюдавшие, как мужчина без одежды бегал по газону и трамвайным рельсам. Водитель трамвая даже на время притормозил, так как не знал, чего ожидать от неадекватного мужчины. Видеозапись попала в социальные сети. Дальнейшая судьба голого мужчины, как и его личность, не известны.