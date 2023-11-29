В Польше были зафиксированы самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 с марта 2023 года. Такую информацию сообщил польский информационный интернет-портал RMF24. По информации издания, зафиксировано более 3 тысяч случаев заражения COVID-19.

“Более 70% тестов являются положительными. Это самый высокий показатель с марта 2023 года”, – говорится в сообщении.

Как сообщает корреспондент издания, в польских клиниках стало обязательным ношение защитных медицинских масок для посетителей. Отмечается, что в Мазовецком воеводстве Польши в медучреждениях ограничили прием пациентов. В воеводской больнице в Остроленке каждый визит нужно согласовывать предварительно с медперсоналом.

Специалисты прогнозируют, что к середине января 2024 года число заразившихся коронавирусом значительно увеличится. В случае достоверности данного прогноза, масочный режим для посетителей больниц будет введен по всей стране.