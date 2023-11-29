В собственной квартире в Москве скончалась известная советская артистка Тамара Солодовникова. Ей было 98 лет, сообщает ИА «Регнум».

Медики, которые выезжали домой к актрисе в Конаковский проезд, сообщили журналистам, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Родившаяся 1 сентября 1925 года Солодовникова начала карьеру в Театре Балтийского флота в Лиепае. Затем она служила в Рижском театре русской драмы.

В 1958 году актриса переехала в Москву. Она играла в гастрольном театре комедии при «Росконцерте», а также снималась в кино.

Самые известные ее работы – это фильмы «Скрипка Ротшильда», «Дом и хозяин», «Графиня» (1991 год, актриса снялась в эпизоде) и «Глава семьи».