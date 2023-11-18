Обнаруженные археологами еще в 2015-2016 годах древние украшения в могильнике Даюаньцзы, расположенном в провинции Юньнань, недавно были тщательно исследованы китайскими учеными. Специалисты провели химический и микроскопический анализы фрагментов древних браслетов и бусин. Возраст находки составил более 2-х тысяч лет.

Данные артефакты были обнаружены в древних погребениях, относящихся к 475 году до нашей эры — 8 году нашей эры. В ходе исследования ученые выяснили, из какого сырья были изготовлены эти украшения.

По данным специалистов, древние люди при изготовлении этих бусин использовали березовый деготь. И это первая находка археологов, подтверждающая, этот факт. До этого момента археологи находили древние украшения, в которых березовый деготь применялся только в качестве клейкого вещества.

А найденные фрагменты украшений в могильнике Даюаньцзы оказались полностью изготовленными из смолы бересты. Данная находка представляет уникальное культурное явление, и может способствовать лучшему пониманию, как древние люди могли использовать растения в своей культуре.