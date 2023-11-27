В Ледовом дворце «Айсберг» в Иркутске 25 ноября выступила рок-группа «Ночные снайперы» с Дианой Арбениной. Исполнительница собрала полный зал и прошла к сцене через партер, приветствуя своих поклонников.

На 23 ноября был намечен также концерт в Томске, но организаторы его отменили. Кроме того, так и не состоялись выступления Арбениной в Чебоксарах, Бишкеке, Йошкар-Оле и Саратове. Отмены являются следствием того, что рок-певица отказывается высказывать свою позицию относительно принадлежности Крымского полуострова и специальной военной операции.

Стоит отметить, что в Новосибирске, где концерт «Ночных снайперов» тоже собрал полный зал, лидер группы провела встречу с женами военнослужащих, участвующих в боевых действиях. Также одну из композиций она исполнила вместе с представительницей Всероссийского комитета семей воинов Отечества.