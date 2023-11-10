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Команда исследователей из Биологического института Томского государственного университета обнаружила в горах Алтая «забытые» растения, которые не встречались в течение более века.

В текущем году ученым предстояло изучить четыре «забытых» вида из родов остролодочник, горькуш и вероника. Им удалось встретить оба вида горькуши и остролодочника, собрав достаточно информации о них.

Один из видов горькуши, Saussurea serratuloides, был описан русским ботаником Николаем Степановичем Турчаниновым в 1847 году. Однако тогда он не указал место нахождения этого растения на Алтае, и с тех пор оно не было обнаружено. Ученые случайно обнаружили его на склонах с другим типом растительности, что привело к пересмотру представлений о его экологии.

Профессор кафедры ботаники БИ ТГУ, Андрей Пяк, рассказал, что горькуша была найдена случайно, когда группа остановилась, чтобы спрятаться от дождя.

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