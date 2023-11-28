Две мамочки, чьи дети посещают детский садик «Апельсинки» по улице Мехренцева в Екатеринбурге, устроили кровавые разборки возле дошкольного учреждения. Подробности инцидента сообщает в своем материале портал E1.RU.

Конфликт между двумя женщинами начался с комментария одной из них касательно драки, которая произошла между молодыми людьми в одном из местных торговых центров. В итоге переписка двух мамочек в Сети закончилась грубостью, а на следующий день женщины случайно встретились около детского сада.

«Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке. Сказала, что порежет меня и ребенка, что ее муж будет “всё решать”», – заявила одна из участниц конфликта.

Пострадавшая в драке женщина обратилась с заявлением в отдел полиции №4 Ленинского района Екатеринбурга об избиении и поехала в больницу №23, где был врачами был зафиксирован перелом костей носа.