Жители Черноморского побережья и туристы, приехавшие отдохнуть, жалуются на существенное ухудшение погоды. Южные регионы России накрыл «шторм века» со скоростью ветра более 35 метров в секунду.

Власти регионов призывают жителей не выходить из дома без особой надобности. Но опасность шторма осознают далеко не все. Некоторые все еще рискую купаться в море, что чревато весьма негативными последствиями.

Телеграм-канал Shot рассказал об эвакуации жителей подтопленных домов в Евпатории, где скорость ветра достигала 40 метров в секунду, о разрушении кровли в Краснодаре, где крыша одного из домов улетела под сильным ветром и рухнула на другие домовладения.

В Сочи магазины и кафе, расположенные на побережье, стараются закрыть территорию щитами, чтобы нормально перенести стихию.