В Челябинске произошел скандал по необычной причине. В одном из частных детских дошкольных заведений руководство разорвало контракт с родителями девочки, на которой было обнаружено прослушивающее устройство.

Отмечается, что воспитатель нашла «жучок» в банте девочки, когда поправляла ей прическу. По словам родителей воспитанницы детского сада, в такой способ они хотели узнать, использует ли их дочь в общении со сверстниками нецензурные выражения. Однако воспитатель восприняла наличие прослушки у ребенка, как личное оскорбление.

По словам директора дошкольного учреждения, контракт с родителями ребенка был разорван по причине того, что данный инцидент не даст воспитателям чувствовать себя защищенными. И хотя у администрации учреждения не было претензий к родителям девочки, все же договор был расторгнут. «Педагог после этого уволилась — ей было очень обидно, это унизило ее», – рассказала директор детского сада. Позицию родителей по данному поводу не удалось узнать.