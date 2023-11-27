В 2024 году завод «АвтоВАЗ» выпустит еще 200 тысяч автомобилей Lada Granta, которые станут последними. В конце года данная модель будет заменена машиной Lada Iskra, рассказал глава компании Максим Соколов.

Granta в данный момент остается наиболее популярным автомобилем «АвтоВАЗа» в России. Уже продано 1,5 миллиона этих авто.

В 2024 году, помимо нового «народного автомобиля» Lada Iskra, появятся также новый минивэн, который призван заменить на рынке модель Largus. «АвтоВАЗ» запланировал и производство кроссовера, основой для которого станет Lada Vesta, передает журнал «За рулем».

По мнению экспертов, Lada Iskra разработана на платформе CMF-B LS от Renault-Nissan, однако двигатель для нее изготовит компания «АвтоВАЗ».