Российская журналистка, радиоведущая и актриса Вита Рамм скончалась на 69-м году жизни. Об этом сообщили ее родственники в социальных сетях. Ведущей не стало 25 ноября.

«Вчера вечером, 25 ноября, ушла из жизни наша любимая Вита Рамм», – написали в соцсетях родственники погибшей.

Вита Рамм родилась и выросла в Литве, в городе Каунасе. В конце 90-х годов, имея за плечами журналистский опыт, она переехала в Москву.

В России стала известна в качестве обозревателя на радио «Эхо Москвы». Также она публиковалась в изданиях «Аргументы и факты», «Время новостей», «Культура», «Российская газета». На протяжении многих лет Вита Рамм являлась обозревателем издания «Известия».

Вита Рамм являлась членом Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ. Она активно участвовала в общественной работе, являлась членом жюри нескольких крупных кинофестивалей.

Прощание с покойной журналисткой состоится 30 ноября в 11:00 по мск в Центральном Доме кинематографистов в Москве.