В возрасте 42-х лет умер старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта В2С» Сбербанка Николай Васёв. По предварительному медицинскому заключению, Васёв скончался из-за сердечного приступа. Такую информацию сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Николай Васёв работал в Сбербанке более 12 лет. Под его руководством была выстроена вертикаль развития ипотечного продуктового сегмента. Благодаря грамотному руководству вице-президента, IT-стартап «Домклик» стал лидером ипотечного рынка в стране. Благодаря работе Васёва, был создан цифровой сервис оформления кредитов для покупки жилья «Фабрика сделок».