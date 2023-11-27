Российский актер Евгений Шепелевич ушел из жизни. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру». Сердце деятеля искусств перестало биться 20 ноября. Причины смерти артиста не уточнялись.

Актер известен российскому зрителю своими ролями в сериалах «Невский», «Высокие ставки», «Последняя статья журналиста». Последней киноработой Шепелевича является сериал «Шпион №1», вышедший на экраны в 2020 году.

Евгений Шепелевич родился 16 августа 1985 года. Его дебютом на экране стала эпизодическая роль в сериале «Литейный». Также актер снимался в проектах «Условный мент», «Великолепная пятерка», «Подсудимый».

Ранее сообщалось о смерти 66-летнего актера Александра Крыжановского. Артист скончался 21 ноября в результате инфаркта. Об этом сообщил его сын.

«Друзья, мой отец Александр Крыжановский умер сегодня ночью от сердечного приступа и других осложнений», — написал Владимир в соцсети.

Крыжановский известен своими ролями в сериалах «Нюхач», «Мажор», «По законам военного времени».