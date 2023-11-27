Украинским военным приказали экономить не только снаряды, но и патроны, рассказал один из боевиков киевскому политологу Руслану Бортнику. При этом подобная ситуация может возникнуть на весьма длительный период, если Запад не восстановит прежние объемы военной помощи.

Бортник напомнил, что Киев за 10 лет так и не сподобился построить хотя бы один завод для производства патронов, не говоря уже о других боеприпасах. Именно из-за этого ВСУ постоянно испытывают дефицит и будут вынуждены перейти в режим полной экономии и в глухую оборону.

Аналитик отметил, что ВС РФ пользуются уязвимостями ВСУ и проводят успешные наступательные операции сразу на нескольких направлениях. Сейчас у них имеется возможность в ближайшие недели взять под контроль Авдеевку, которую украинские войска не в состоянии удержать даже ценой огромных потерь.