Американская компания Google планирует с 1-го декабря 2023 года провести аудит учетных записей российских пользователей. При этом неактивные аккаунты россиян будут удалены, включая электронную почту Gmail, хранилище данных Drive и ряд других сервисов компании.

Удаление коснется только личных учетных записей, владельцы которых длительный период времени не авторизовались в своих аккаунтах. При этом учетные записи различных учреждений, организаций и бизнеса данный аудит не затронет.

Крупные IT-компании постоянно проводят проверку своих неактивных пользователей с целью оптимизировать работу своих сервисов и освободить ресурсы для более активных пользователей. Также это связано с угрозой безопасности, поскольку неактивные аккаунты легче взломать злоумышленникам.

Чтобы избежать удаления своего аккаунта пользователям рекомендуют авторизоваться в своей учетной записи и воспользоваться сервисами Google. Также можно выполнить процедуру резервного копирования данных или их экспорта на другой носитель информации.