Сотрудники Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН и лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН недооценили мощность магнитной бури, вызвавшей на Землю ярко-красное полярное сияние 5 ноября.

В беседе с порталом «Вечерняя Москва» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт заявил о возможном повторении более мощных магнитных бурь из-за максимума солнечной активности.

«Максимум солнечной активности происходит раз в 11 лет. Когда же случаются такие мощные вспышки на Солнце, на ее поверхности возникает огромный огненный каньон, начинает выгорать водород, выделяется плазма, которая может спровоцировать поломку спутниковой навигации на орбитах, GPS-устройств и радиостанций», – отметил ученый.