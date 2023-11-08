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Процессы, развивающиеся на Солнце, оказываются гораздо более сложными и неоднозначными, чем мы обычно предполагаем. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Среди ученых ведется широкое обсуждение возможности ускорения облаков плазмы в их пути к Земле. Мы старательно измеряем скорость этих облаков, пытаясь предсказать, когда они достигнут нашей планеты, но иногда они действуют не так, как ожидается, и приходят к нам раньше, чем предполагалось. В последнее время мы столкнулись с несколькими подобными случаями, включая события, произошедшие позавчера», — рассказал ученый.

В прошлые выходные научное сообщество обсуждало сильное воздействие геомагнитной бури, вызванной выбросом солнечного материала в направлении Земли. В этот раз прогнозы ученых оказались неточными: плазменные облака прибыли на нашу планету значительно раньше и с большей силой, чем ожидалось. Это даже привело к наблюдению полярных сияний в южных регионах России.

«Несомненно, такие события создают некоторые неудобства и вызывают вопросы относительно нашей профессиональной гордости. Однако следует помнить, что аналогичные ситуации имели место в прошлом и будут продолжаться и в будущем», — заключил Богачев.

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