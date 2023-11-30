Специалисты из Имперского колледжа Лондона, Университета медицинских наук в Иране и Колледжа Нового университета Осло в Норвегии нашли взаимосвязь между ежедневной ходьбой и снижением риска развития диабета. Свою работу ученые опубликовали в научном издании British Journal of Sports Medicine.

Специалисты провели эксперимент с участием 508 тысяч добровольцев. Результаты продемонстрировали, что регулярная ходьба со скоростью выше 4 км/час благотворно влияет на состояние организма человека. Особенно снижается риск развития диабета.

По словам ученых, эффект от регулярной ходьбы проявляется из-за ускорения кровообращения, насыщении крови кислородом и сжигании лишних калорий. Специалисты отметили, что особенно полезной является ходьба на свежем воздухе. В таком случае наблюдается улучшение не только физической составляющей. Также улучшается психоэмоциональное состояние человека.

Несмотря на все положительные результаты, полученные в ходе данного исследования, специалисты отмечают, что корреляция скорости со степенью снижения риска развития диабета требует продолжения изучения.