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Московские ученые разработали фантом, который имитирует печень человека и предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, Анастасия Ракова, подчеркнула, что работа по повышению качества медицинской помощи пациентам продолжается. Ученые разработали учебную модель, которая имитирует человеческую печень и помогает медицинским специалистам развивать навыки выполнения важных манипуляций, включая обнаружение патологий под ультразвуковым контролем.

Эта отечественная разработка приобретает особую ценность, так как зарубежные аналоги не всегда доступны. Фантом обладает высокой степенью реалистичности и долговечности, что делает его ценным инструментом для медицинских специалистов.

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