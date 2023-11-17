Специалисты из Университета образования Гонконга изучили влияние цифрой техники на мозговую деятельность и общее развитие детей. Результаты данного исследования были опубликованы в научном издании Early Education and Development.

По словам ученых, продолжительность времени, проведенного за экраном телевизоров, компьютеров, планшетов и прочих гаджетов напрямую связана с изменениями в определенных областях головного мозга.

Ученые изучили метаданные 33-х исследований, охватывающих 23-летний период. В этих исследованиях были изучены данные более 30 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет. В ходе испытаний дети были подвержены различным видам нейровизуализации. Это дало возможность определить воздействие времени, проведенного за просмотром телевизора или играми на компьютере, на функции головного мозга.

По итогу ученые выяснили, что увеличение экранного времени происходят изменения в префронтальной коре головного мозга. Именно эта область отвечает за исполнительные функции, включая рабочую память, способность планировать или гибко реагировать на различные ситуации.